"Sono solo dei vandali". Renzi ammutolisce Schlein sugli attivisti imbrattatori (Di martedì 21 marzo 2023) Elly Schlein non condanna gli attivisti per il clima che con le loro azioni di protesta hanno imbrattato alcune opere d'arte. L'ultimo blitz è stato quello a Firenze che ha coinvolto anche il sindaco Dario Nardella, corso a difesa di Palazzo Vecchio. Ma l'accaduto non scalfisce il pensiero della segretaria del Pd, ospite di Stasera c'è Cattelan, in onda su Rai2: "Al di là del metodo scelto, che posso non condividere, non dobbiamo però fare l'errore di guardare troppo il dito e non la luna. Di quella mobilitazione di Ultima Generazione mi piace la consapevolezza che loro stanno chiedendo solo di ascoltare la scienza. Quando ci siamo trovati ad affrontare il dramma della pandemia, noi politici e istituzioni abbiamo dovuto affidarci a chi ne sapeva di più. Ma se l'abbiamo fatto con la pandemia, perché non lo facciamo invece sul clima? La ...

