“Sono bellissime” Belen Rodriguez se ne frega di censura e critiche e va fuori di seno

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 marzo 2023)e la foto osé su Instagram. Stavolta la modella di origini argentine naturalizzata italiana ha mandato letteralmente in tilt il popolare social. Considerata da tutti una delle più belle sex symbol degli ultimi anninon è certo nuova a scatti osè che lasciano ben poco all’immaginazione. Ma ovviamente grande clamore suscitano anche le notizie sulla sua vita privata, come il recente riavvicinamento all’ex Stefano De Martino. Pochi giorni fa inoltre si è parlato molto della sua scomparsa dai social. Un’assenza non solo sui social ma anche dal piccolo schermo, infattiè stata sostituita da Claudio Santamaria, che ha preso il timone alla guida della puntata del programma “Le Iene” in onda su Italia1. Si è fatta strada anche la voce su una presunta crisi con Stefano, tutto smentito. Sicuramente ...