Sondaggi politici: in calo governo Meloni, tassa piatta (Di martedì 21 marzo 2023) Da un'indagine effettuata da Quorum/You Trend per Sky TG24 sono stati svolti dei Sondaggi politici in cui è emerso che la fiducia al governo, in particolare per la figura di Giorgia Meloni è in calo. Poco apprezzamento anche per la tassa piatta, lo stop alla vendita di auto benzina e diesel nel 2035, richiesta invece la riformulazione del Reddito di cittadinanza. Il calo evidente è quello del presidente del Consiglio Giorgia Meloni (41%, -2% rispetto alla scorsa settimana). La fiducia per la segretaria del Pd Elly Schlein resta stabile, il leader della Lega Matteo Salvini guadagna un +1% insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Aumentano ancora del +4% i giudizi negativi sul governo.

