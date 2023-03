Sondaggi politici: crolla il M5s, super Schlein male Salvini e Berlusconi (Di martedì 21 marzo 2023) L' ultimo Sondaggio politico di Swg, diffuso in data 20 marzo dal Tg La7 di Enrico Mentana, fa registrare un nuovo exploit per il Partito Democratico , letteralmente rinato nelle intenzioni di voto da quando Elly Schlein è diventata la nuova segretaria vincendo le ... Leggi su money (Di martedì 21 marzo 2023) L' ultimoo politico di Swg, diffuso in data 20 marzo dal Tg La7 di Enrico Mentana, fa registrare un nuovo exploit per il Partito Democratico , letteralmente rinato nelle intenzioni di voto da quando Ellyè diventata la nuova segretaria vincendo le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici: continua l'effetto Schlein, Meloni paga la vicenda Cutro e scende sotto il 30% - infoitinterno : Sondaggi politici, crollo per Meloni e Fratelli d’Italia - servidinessuno1 : RT @73deva73: Cosa dicono gli ultimi sondaggi:primi segnali preoccupanti per Meloni. Fdi può tornare anche al 3% anzi fate così metterla gi… - CiceroFra : RT @fanpage: Nuovo boom per il Partito Democratico, nuovo crollo per Fratelli d'Italia (che però resta in testa) nei sondaggi politici http… - sissiisissi2 : RT @fanpage: Nuovo boom per il Partito Democratico, nuovo crollo per Fratelli d'Italia (che però resta in testa) nei sondaggi politici http… -