Sondaggi Ixè: il distacco tra Fdi e Pd si riduce ad 8 punti percentuali (Di martedì 21 marzo 2023) Forte calo dei consensi per Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto registrate dai Sondaggi Ixè. Il partito della premier Meloni perde quasi tre punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione di fine febbraio passando dal 31,1% al 28,6%. Percorso inverso fa invece il Pd che di punti ne guadagna quasi quattro passando dal 16,9% al 20,1%. Anche Ixè, come Euromedia, dà i dem sopra i valori ottenuti alle ultime Politiche. La crescita del Pd ha un impatto diretto sul Movimento 5 Stelle che lascia sul campo un punto percentuale e scende così al 16,2%. La Lega cresce e stampa un netto 8%, un punto più sotto si trova il Terzo Polo di Azione e Italia Viva mentre Forza Italia flette al 6,2%. A differenza di altri istituti i Sondaggi di Ixè non registra cali per l’alleanza Sinistra Italiana e ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 21 marzo 2023) Forte calo dei consensi per Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto registrate daiIxè. Il partito della premier Meloni perde quasi trerispetto alla precedente rilevazione di fine febbraio passando dal 31,1% al 28,6%. Percorso inverso fa invece il Pd che dine guadagna quasi quattro passando dal 16,9% al 20,1%. Anche Ixè, come Euromedia, dà i dem sopra i valori ottenuti alle ultime Politiche. La crescita del Pd ha un impatto diretto sul Movimento 5 Stelle che lascia sul campo un punto percentuale e scende così al 16,2%. La Lega cresce e stampa un netto 8%, un punto più sotto si trova il Terzo Polo di Azione e Italia Viva mentre Forza Italia flette al 6,2%. A differenza di altri istituti idi Ixè non registra cali per l’alleanza Sinistra Italiana e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DeSantis1948 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi Ixè, la fiducia nel governo cala: -4% in un mese. Tra i leader Meloni perde 5 punti, Fdi scende del 2,5% – Tu… - stefanospidy : Sondaggi Ixè, la fiducia nel governo cala: -4% in un mese. Tra i leader Meloni perde 5 punti, Fdi scende del 2,5% –… - vihysaz2zw : #fdi e #governo di #cdx perdono 4% in un sol colpo. Daje #meloni, vediamo in quanto tornate al 2%. - vihysaz2zw : @FratellidItalia Mi sa che la gente boccia questa politica fiscale, #fdi scende al 28%. Dai che questa è la mossa d… - vihysaz2zw : @FratellidItalia Daje continuate così, state a perde 2 punti percentuali a ogni minchiata che scrivete. #fdi… -

