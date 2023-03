Sofia Turlà e la salute mentale nello sport | “Gli atleti hanno bisogno di più riposo”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Dottoressa. Per due volte. A inizio marzo la palleggiatrice del Volley Bergamo 1991 ha conseguito la seconda laurea della sua vita in Scienze Motorie, la magistrale, scegliendo di approfondire nella propria tesi un tema “di cui ancora non si parla abbastanza” come quello delladegliprofessionisti. La venticinquenne nativa di Ragusa, tra le protagoniste della grande stagione che stanno disputando le rossoblù, ha raccontato ciò che l’ha portata a sviluppare queste riflessioni. Innanzitutto, complimenti: quanto è difficile conciliare l’attivitàiva ad alto livello e lo studio? “Far convivere le due cose è molto stressante. Ho fatto tutto in via telematica perché con gli impegni chiaramente non era facile”. La tesi di laurea si intitola “La ...