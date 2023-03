Social senza musica | Marco Carrara | ' Un bel regalo a TikTok | senza le canzoni tanti emigreranno'

(Di martedì 21 marzo 2023) 'Crisi, panico, urla. È crollata in borsa la Credit Suisse? Xi Jinping incontra Putin a Mosca? La Francia è paralizzata dagli scioperi contro la riforma delle pensioni? No, sono sparite leda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Catania, 267 percepiscono reddito di cittadinanza senza averne diritto - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Tanti vaccinati senza anticorpi». Ma Aifa diede l’ordine: ignoriamo ??? La patrimoniale green su… - Tg3web : Sono state arrestate e costrette a chiedere scusa pubblicamente le cinque ragazze iraniane che in occasione dell'8… - elytonni : RT @fbauschan: @capuanogio Le immagini della Domenica Sportiva che fanno vedere il pallone che scende senza toccare mai il braccio di Rabio… - Valter14032653 : RT @Lucyluciana94: #unTemaAlGiorno C'era un tempo #QuandoFuori si spettegolava senza i Social... -

'Crisi, panico, urla. È crollata in borsa la Credit Suisse Xi Jinping incontra Putin a Mosca La Francia è paralizzata dagli scioperi contro la riforma delle pensioni No, sono sparite le canzoni da ...Ma le voci dissonanti furono accolte con scetticismo e il sisma arrivòche nessuno fosse ... iscriviti subito Il mancato accordo tra Siae e Meta silenzia la musica suinetwork Il crac di ...Prima che sia peggio, preferisco accontentarmi di questo universo tangibile,auspicare un Ultraverso ancor più speculativo. Mogol ragiona da anziano Mogol ragiona da artista. Mogol è morto W ...

Social senza musica, Piotta: «Io sto con Mogol, difendere gli artisti dai nuovi tiranni» leggo.it

"Crisi, panico, urla. È crollata in borsa la Credit Suisse Xi Jinping incontra Putin a Mosca La Francia è paralizzata dagli scioperi contro la riforma delle pensioni No, ...La mitologia racconta che Prometeo ruba il fuoco agli Dei per darlo agli uomini, e che per questo Zeus lo punisca. Negli archetipi occidentali rappresenta la ribellione. Il nostro moderno ...