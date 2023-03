“So cosa succede ora a Daniele”. GF Vip 7, Oriana ha scoperto tutto e attacca: “Non è giusto” (Di martedì 21 marzo 2023) Al GF Vip 7 Oriana Marzoli non si sta dando pace su Daniele Dal Moro. Lei sente moltissimo la mancanza dell’ex coinquilino, con il quale ha fatto capire di provare dei sentimenti molto forti. La sua squalifica l’ha devastata dal punto di vista psicologico perché arrivata improvvisamente, senza che l’influencer si fosse preparata a dovere ad una notizia del genere. E ora la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto potenti, che hanno tirato in ballo la produzione del programma di Canale 5. Ormai ha capito cosa vorrebbe fare il GF Vip 7 da questo momento in poi. Ed Oriana Marzoli non sarebbe affatto d’accordo con la presunta decisione presa su di lei e Daniele Dal Moro. Intanto, Tavassi si è letteralmente scatenato al termine dell’ultima puntata in diretta del 20 marzo. ha posizionato un materasso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Al GF Vip 7Marzoli non si sta dando pace suDal Moro. Lei sente moltissimo la mancanza dell’ex coinquilino, con il quale ha fatto capire di provare dei sentimenti molto forti. La sua squalifica l’ha devastata dal punto di vista psicologico perché arrivata improvvisamente, senza che l’influencer si fosse preparata a dovere ad una notizia del genere. E ora la ragazza ha fatto delle dichiarazioni molto potenti, che hanno tirato in ballo la produzione del programma di Canale 5. Ormai ha capitovorrebbe fare il GF Vip 7 da questo momento in poi. EdMarzoli non sarebbe affatto d’accordo con la presunta decisione presa su di lei eDal Moro. Intanto, Tavassi si è letteralmente scatenato al termine dell’ultima puntata in diretta del 20 marzo. ha posizionato un materasso ...

