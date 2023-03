SKY: “Il Napoli blinda Kvaratskhelia. Rinnovano altri due big” (Di martedì 21 marzo 2023) SKY rivela che il Napoli blinda Khvicha Kvaratskhelia. Insieme a lui Rinnovano altri due big della compagine azzurra Il Napoli non si lascia scappare Khvicha Kvaratskhelia. L’esperto di mercato della redazione di Sky Sport Luca Marchetti lo afferma a Radio Marte: “Almeno un altro anno, rimane a Napoli: c’è un progetto di crescita su di lui e ci sarà un rinnovo di contratto che gli permetterà di guadagnare quanto merita, consentendo al club di avere la forza di riuscire a rispondere picche a ricche offerte per il georgiano. Il Napoli costruirà il suo futuro attorno a Kvara”. Luca Marchetti ritiene che probabilmente Zielinski e Lozano andranno via a fine anno Il noto giornalista ha poi proseguito: “altri ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 marzo 2023) SKY rivela che ilKhvicha. Insieme a luidue big della compagine azzurra Ilnon si lascia scappare Khvicha. L’esperto di mercato della redazione di Sky Sport Luca Marchetti lo afferma a Radio Marte: “Almeno un altro anno, rimane a: c’è un progetto di crescita su di lui e ci sarà un rinnovo di contratto che gli permetterà di guadagnare quanto merita, consentendo al club di avere la forza di riuscire a rispondere picche a ricche offerte per il georgiano. Ilcostruirà il suo futuro attorno a Kvara”. Luca Marchetti ritiene che probabilmente Zielinski e Lozano andranno via a fine anno Il noto giornalista ha poi proseguito: “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Modugno: 'Giuntoli è una garanzia per il Napoli, vi svelo un retroscena su Kim' - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Modugno: 'Giuntoli è una garanzia per il Napoli, vi svelo un retroscena su Kim' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Modugno: 'Giuntoli è una garanzia per il Napoli, vi svelo un retroscena su Kim' - apetrazzuolo : KISS KISS - Modugno: 'Giuntoli è una garanzia per il Napoli, vi svelo un retroscena su Kim' - napolimagazine : KISS KISS - Modugno: 'Giuntoli è una garanzia per il Napoli, vi svelo un retroscena su Kim' -