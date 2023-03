“Sky Flowers” è il nuovo brano di Remo Anzovino | il blues più dolce per salutare la primavera

(Di martedì 21 marzo 2023)– photocredit Paolo GrassoROMA – Skyè ildiin uscita oggi, 21 marzo, non a caso il primo giorno che saluta l’arrivo della. È il secondo titolo estratto da “Don’t Forget to Fly”, ilalbum di inediti in arrivo ine distribuito da Believe. Un disco composto da vari tasselli tutti collegati tra loro, per un mosaico onirico da ascoltare e vivere nel pianeta dell’aria, come suggerisce il titolo del progetto. Se infatti il primo‘The second life of Icarus’ è l’invito a interpretare la seconda vita di Icaro – una seconda occasione in cui le ali non vengono bruciate dal sole, ma anzi portano chi le indossa sempre più in alto – con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sky_0cean7 : RT @SignoraDelleOr1: Buongiorno ??????? Che sia per tutti voi una giornata di gioia e serenità ?????? ~??????????~ #art #ArtLovers #catl… - effe_news : REMO ANZOVINO: “Sky Flowers” è il nuovo brano, il blues più dolce per salutare la primavera - EnricoPistello : Lavori in corso...???????? #emotions #passion #feelings #nature #envywear #sky #sun #summer #beach #beautiful #pretty… - EnricoPistello : Emozioniamoci guardando il cortometraggio dal titolo 'Come un gabbiano' trasmesso in TV!?????????? #emotions #passion… - MKEflorist : RT @EnricoPistello: Emozioniamoci guardando il cortometraggio dal titolo 'Backstage sulle Dolomiti' trasmesso in TV!???????????? #emotions #pass… -

Roma, 21 mar.e' il nuovo brano di Remo Anzovino in uscita oggi 21 marzo, non a caso il primo giorno che saluta larrivo della primavera. E' il secondo titolo estratto da Dont Forget to Fly, il nuovo ...Tracklist di Endless Summer VacationJaded Rose Colored Lenses Thousand Miles (feat. Brandi Carlile) You Handstand River Violet Chemistry Muddy Feet (feat. Sia) Wildcard Island Wonder Woman ...... Il silenzio dell'allodola , La grande bellezza , La banda dei tre , Anna e White. Invece, ... Viene ricordato anche per i suoi lavori cinematografici come: Chaos, La guerre à Paris,...

Sky Flowers: il nuovo brano di Remo Anzovino Il Popolo

After a disappointing (for the lack of wildflowers) yet enjoyable (for the sunrise and camping with the family) visit to Joshua Tree National Park, the next stop on a desert wildflower bloom tour ...Roma, 21 mar. (askanews) – Sky Flowers è il nuovo brano di Remo Anzovino in uscita oggi 21 marzo, non a caso il primo giorno che saluta l’arrivo della primavera. È il secondo titolo estratto da “Don’t ...