Skunk Anansie in acustico per la prima volta ai Laghi di Fusine (Di martedì 21 marzo 2023) Per la sua 28esima edizione il No Borders Music Festival, la rassegna musicale collocata nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il suo sesto nome: Skunk Anansie per la prima volta al No Borders Music Festival con un concerto acustico nel rispetto dell’ambiente che circonda la location. L’appuntamento sarà domenica 22 luglio alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Gli Skunk Anansie, musicalmente radicali dalla nascita, porteranno sul palco del No Borders Music Festival 2023 la loro essenza fatta di miscela di influenze, culture e personalità. ... Leggi su udine20 (Di martedì 21 marzo 2023) Per la sua 28esima edizione il No Borders Music Festival, la rassegna musicale collocata nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il suo sesto nome:per laal No Borders Music Festival con un concertonel rispetto dell’ambiente che circonda la location. L’appuntamento sarà domenica 22 luglio alle ore 14:00 aidi, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Gli, musicalmente radicali dalla nascita, porteranno sul palco del No Borders Music Festival 2023 la loro essenza fatta di miscela di influenze, culture e personalità. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romanellale : Sta cazzo de cantante dei Skunk Anansie è na bestia però #RomaBarcellona - SuonoIbrido : No Borders Music Festival: Skunk Anansie in concerto acustico sabato 22 luglio ai laghi di Fusine - Paoletta_F : #NoBorders2023 @NoBordersMusicF, per la prima volta sul palco gli @SkunkAnansie - RadioDueLaghi : No Borders Music Festival, rassegna musicale nella natura tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia i Baustelle e gl… - Relics_Live : Nuovo articolo: NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2023: SKUNK ANANSIE ai Laghi di Fusine sabato 22 Luglio… -