Skriniar premiato dalla Nazionale slovacca | è il calciatore dell’anno

(Di martedì 21 marzo 2023) Milanè statocome. Per il difensore si tratta della quarta volta che vince questo premio. QUATTRO – La stagione di Milancon l’Inter sta vivendo alti e bassi. Nell’ultimo periodo è stato spesso fuori per infortunio, ma ha comunque risposto alla convocazione della. Il difensore sosterrà li degli ulteriori test. Nel frattempo la sualo hacomeslovacco del 2022. Il podio è composto da conoscenze della Serie A. Dopoinfatti c’è Stanislav Lobotka al secondo posto e Marek Hamsik al terzo. Inter-News - Ultime notizie e ...

il difensore dell'Inter Milan Skriniar resta convocato dal ct della Slovacchia. Oggi risponderà alla chiamata e potrebbe tra l'altro essere premiato con miglior giocatore slovacco del 2022.

: “Sono 13 i convocati dell’Inter per i prossimi impegni delle nazionali. Assenti dalle chiamate Bastoni e Gosens (infortunati), Onana (che ha lasciato il Camerun), Mkhitaryan e anche De Vrij, escluso ...Assente contro la Juve perché non ancora al meglio a causa della lombalgia che lo infastidisce già da tre settimane, il difensore dell'Inter ...