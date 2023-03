Skriniar, medico Slovacchia: «Male anche da fermo, terapie Inter…» (Di martedì 21 marzo 2023) Skriniar sta Male ed è ritornato nuovamente all’Inter dalla Slovacchia. Il medico della Nazionale ha definito l’entità del danno. Per lo slovacco recupero a Milano DANNO ALLA SCHIENA ? Skriniar insignito del premio come miglior giocatore slovacco (vedi sue parole). Rientrerà all’Inter per infortunio, niente Nazionale. Le parole del medico della Slovacchia, Zsolt Fegyveres: «Skriniar mi ha contattato un mese fa per la prima volta a causa di un mal di schiena. A Milano ha iniziato a fare terapie ma non sono servite. L’hanno sottoposto a risonanze magnetiche che hanno individuato in danno al disco invertebrate. Ha fatto delle terapie ma le sue condizioni sono peggiorate, adesso ha dolore anche da ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023)staed è ritornato nuovamente all’Inter dalla. Ildella Nazionale ha definito l’entità del danno. Per lo slovacco recupero a Milano DANNO ALLA SCHIENA ?insignito del premio come miglior giocatore slovacco (vedi sue parole). Rientrerà all’Inter per infortunio, niente Nazionale. Le parole deldella, Zsolt Fegyveres: «mi ha contattato un mese fa per la prima volta a causa di un mal di schiena. A Milano ha iniziato a farema non sono servite. L’hanno sottoposto a risonanze magnetiche che hanno individuato in danno al disco invertebrate. Ha fatto dellema le sue condizioni sono peggiorate, adesso ha doloreda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Medico Slovacchia: “#Skriniar mi ha contattato per la prima volta circa un mese fa, dicendo che aveva mal di schien… - calciomercatoit : ??#Inter, UFFICIALE: #Skriniar non può giocare le gare contro Lussemburgo e Bosnia. Il medico della Slovacchia: “Co… - internewsit : Skriniar, medico Slovacchia: «Male anche da fermo, terapie Inter...» - - CalcioNews24 : #Inter in ansia per le condizioni di Milan #Skriniar - Maria_Intermite : RT @FBiasin: Il medico della Slovacchia: “#Skriniar mi ha contattato un mese fa dicendo che aveva mal di schiena. A Milano ha iniziato le c… -