Skriniar, lascia la Nazionale e torna all'Inter: confermati i problemi alla schiena (Di martedì 21 marzo 2023) Niente da fare per Milan Skriniar. Le visite mediche effettuate in giornata con la Slovacchia hanno confermato il problema alla schiena. Per questo motivo il difensore tornerà all'Inter per continuare con le cure. RITORNO all'Inter – Milan Skriniar questa mattina si è sottoposto a nuovi controlli medici dal ritiro della Slovacchia dopo il problema alla schiena accusato già con l'Inter. Il giocatore è stato visitato presso l'Hotel Delfin a Senec, sede temporanea della Nazionale: "Le condizioni del Milan sono però così gravi che non potrà giocare nessuna delle due partite di apertura delle qualificazioni agli Europei 2024, né a Trnava contro il Lussemburgo, né a Bratislava contro la Bosnia Erzegovina". Fonte: futbalsfz.sk

