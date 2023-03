Siviglia | ufficiale l’esonero di Sampaoli | le ultime sulla panchina

(Di martedì 21 marzo 2023) Ilha deciso di esonerare ufficialmente l’allenatore Jorge. Tutti i dettagli sul futuro del club Di seguito il comunicatodel. COMUNICATO – Il fatto che la squadra non sia riuscita a uscire dalle posizioni più basse della classifica e l’immagine offerta nellepartite hanno portato il club a prendere questa decisione, col fine di ottenere una reazione nelledodici giornate rimanenti. Il Sevilla FC ringraziaper i servizi svolti e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La società sta lavorando nelleore per assumere un nuovo allenatore e l’intenzione è che sia lui a guidare la seduta di allenamento prevista per le 18:00 di questo pomeriggio. L'articolo proviene da Calcio News ...

