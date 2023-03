Siviglia | Sampaoli verso l’esonero | sarà Mendilibar il nuovo allenatore

(Di martedì 21 marzo 2023) La notizia arriva da “Marca”: ilsta per esonerare Jorgee già domani mattinaun altro tecnico a dirigere l’allenamento, Josè Luis. L’ex Elche ed Alaves avrebbe trovato un accordo fino alla fine della stagione. Spetterà a lui il compito di condurre gli andalusi nei quarti di Europa League contro il Manchester United e soprattutto alla salvezza, dati solamente i due punti di vantaggio sul terz’ultimo posto.era tornato lo scorso ottobre per prendere il posto di Lopetegui ma non è riuscito a invertire il trend di una stagione da incubo per il. SportFace.

mentre la seconda punta argentina resta sempre nel mirino deldi. L'ex Lazio potrebbe lasciare spazio a Roberto Firmino , pronto a liberarsi dal Liverpool a parametro zero.

Siviglia, Gomez via con Sampaoli: oggi incontro per trovare l'accordo per una separazione TUTTO mercato WEB

Altro cambio in panchina per il Siviglia che esonera Jorge Sampaoli e sceglie al suo posto l'ex Alaves José Luis Mendilibar.