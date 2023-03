Siviglia | esonerato Sampaoli | a breve l’annuncio del successore

(Di martedì 21 marzo 2023) Jorgenon è più l’allenatore del. Dopo Lopetegui, Monchi ha optato per il secondo esonero stagionale alla luce di una situazione pericolosa di classifica che vede gli andalusi a due punti dalla zona retrocessione dopo la sconfitta col Malaga. Non bastano ale prove europee e i quarti di finale di Europa League. “Il fatto che la squadra non sia riuscita a uscire dalle posizioni più basse della classifica e l’immagine offerta nelle ultime partite hanno portato il club a prendere questa decisione, col fine di ottenere una reazione nelle ultime dodici giornate rimanenti. Il Sevilla FC ringraziaper i servizi svolti e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La società sta lavorando nelle ultime ore per assumere un nuovo allenatore e l’intenzione è che sia lui a guidare la seduta di ...

Ai quarti di Europa League, il club andaluso è quattordicesimo in classifico nella Liga con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione ...Jorge Sampaoli non è più l'allenatore del Siviglia. Il tecnico argentino, al secondo mandato con gli andalusi, non è riuscito a migliorare la sutuazione dal suo ritorno. Fatale la sconfitta nell'ultim ...