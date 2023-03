«Situazione irrecuperabile», il Tottenham caccerà Conte questa settimana (Il Telegraph) (Di martedì 21 marzo 2023) Che fosse finita era chiaro. Che lo sfogo di Conte alla Trapattoni fosse una mossa tattica per accelerare il processo, anche. Il Tottenham dirà addio al tecnico italiano entro questa settimana, scrive il Telegraph. Va solo “concordata” la modalità di risoluzione del rapporto. Conte non è uno che si dimette, al massimo si fa dimettere. Conte, scrive il quotidiano inglese, è tornato in Italia dopo. “La Situazione è considerata praticamente irrecuperabile da una varietà di fonti coinvolte. Le quali ritengono che lo scenario più probabile sia che l’addio di Conte venga concordato questa settimana”. Al suo posto nell’immediato Ryan Mason. “L’altra opzione per Levy è sfruttare la pausa per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Che fosse finita era chiaro. Che lo sfogo dialla Trapattoni fosse una mossa tattica per accelerare il processo, anche. Ildirà addio al tecnico italiano entro, scrive il. Va solo “concordata” la modalità di risoluzione del rapporto.non è uno che si dimette, al massimo si fa dimettere., scrive il quotidiano inglese, è tornato in Italia dopo. “Laè considerata praticamenteda una varietà di fonti coinvolte. Le quali ritengono che lo scenario più probabile sia che l’addio divenga concordato”. Al suo posto nell’immediato Ryan Mason. “L’altra opzione per Levy è sfruttare la pausa per ...

