Sindrome di Down | un nuovo modello genetico ci aiuterà a comprenderla meglio

" In un mondo sempre più inclusivo c'è ancora chi tira fuori scuse ridicole per non essere inclusivi! ", è questo l'incipit dei video della campagna sulladiRidiculous Excuses, Not To Be Inclusive che il Coordinamento Nazionale associazioni delle persone condiCoorDown ha lanciato su TikTok in occasione della Giornata ...Leggi Anche Ragazzi condisi innamorano, ma i genitori vietano la loro relazione: 'Non ci vediamo da un anno' I genitori di Nina: 'Un'ingiustizia' - La motivazione del rifiuto è quello ...Si rinnova anche quest'anno il forte rapporto di amicizia tra la Polizia di Stato e le associazioni che si prendono cura dei ragazzi con ladi. Molte sono state le iniziative, in tutta Italia, che hanno visto i poliziotti e tanti ragazzi speciali divertirsi e trascorrere insieme una giornata all'insegna del divertimento. ...

Domani la Giornata mondiale della Sindrome di Down Ufficio Stampa

“With Us Not For Us” – “Con noi non per noi”. È questo il messaggio lanciato quest’anno per celebrare oggi la Giornata mondiale della sindrome di Down, proposto dall’organizzazione Down Syndrome Inter ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...