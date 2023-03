Sindrome di Down. L’estate di Youssef e quelle “scuse ridicole” per escludere

(Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) –di, 11 anni: avanti e indietro per 30-40 chilometri, per trovare un posto inclusivo che lo accolga. Un posto in un centro estivo come è previsto per i bambini della sua età, al termine dell’anno scolastico. Ma la bella stagione ogni anno “è un problema per le famiglie con ragazzi disabili”, racconta Manuela, la sua mamma., occhi vispi che sorridono dietro gli occhiali dalla montatura blu, ha ladi, frequenta la quinta elementare, vive a Chiusa di Pesio in provincia di Cuneo, un piccolo comune. La sua storia, raccolta dall’Adnkronos Salute attraverso Coor– Coordinamento nazionale associazioni delle persone condinella Giornata mondiale dedicata alla patologia, è una delle tante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ?? GIORNATA SINDROME DI DOWN - I BAMBINI VANNO FATTI NASCERE, NON ELIMINATI «È inquietante una società che con una… - jacopocoghe : FACCIAMOLI NASCERE È inquietante una società che con una mano celebra, il 21 marzo, la Giornata Mondiale della Sin… - vigilidelfuoco : ?? Durante un'emergenza è importante che nessuno sia lasciato indietro. Nel caso di una persona con sindrome di Down… - CorriereLucano : Fanelli su Giornata internazionale della Sindrome di Down - Occe64 : RT @Manumoviecake: #WDAD2023 giornata mondiale della sindrome down... Lui ovviamente presente con i ragazzi fantastici dell'amore non conta… -

With us, non for us : insieme a noi, non al posto nostro. Questo il motto della campagna lanciata da AIPD (Associazione Italiana Persone) , in occasione della Giornata mondialedi, che ricorre oggi, 21 marzo. Un concetto che ben rende l'idea di quali siano oggi le istanze più sentite dai pazienti condie dai loro familiari: l'esigenza e il ...Youssef, occhi vispi che sorridono dietro gli occhiali dalla montatura blu, ha ladi, frequenta la quinta elementare, vive a Chiusa di Pesio in provincia di Cuneo, un piccolo comune. La ...Il 21 marzo si celebra la Giornata Mondiale delladi, istituita nel 2011 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si tratta di un evento che si svolge in tutto il mondo il 21° giorno del 3° mese per indicare l'unicità della ...

In 40mila con sindrome Down, passi avanti contro forma grave - Salute & Benessere Agenzia ANSA

Youssef, occhi vispi che sorridono dietro gli occhiali dalla montatura blu, ha la sindrome di Down, frequenta la quinta elementare, vive a Chiusa di Pesio in provincia di Cuneo, un piccolo comune. La ...Una ragazza di 19 anni con la sindrome di Down, Nina Rosa Sorrentino, avrebbe voluto provare a sostenere l'esame di Maturità in un liceo a indirizzo Scienze Umane di Bologna, ma non le sarà possibile.