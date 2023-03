Sindrome di Down | arriva su TikTok la campagna contro le discriminazioni

(Di martedì 21 marzo 2023) Storie di esclusione: si chiama Ridiculous Excuses, Not To Be Inclusive l'iniziativa di Coorrealizzata sulla piattaforma in occasione della Giornata mondiale sulladi. Vediamo di cosa si tratta

Leggi Anche Ragazzi condisi innamorano, ma i genitori vietano la loro relazione: 'Non ci vediamo da un anno' I genitori di Nina: 'Un'ingiustizia' - La motivazione del rifiuto è quello ...Si rinnova anche quest'anno il forte rapporto di amicizia tra la Polizia di Stato e le associazioni che si prendono cura dei ragazzi con ladi. Molte sono state le iniziative, in tutta Italia, che hanno visto i poliziotti e tanti ragazzi speciali divertirsi e trascorrere insieme una giornata all'insegna del divertimento. ...Genova . Si celebra oggi la Giornata Mondiale delladi, evento riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il tema di quest'anno è "With Us Not For Us: insieme a noi, non al posto nostro"; l'obiettivo è diffondere consapevolezza su equità e ...

Domani la Giornata mondiale della Sindrome di Down Ufficio Stampa

Nina Rosa Sorrentino, una ragazza di 19 anni con sindrome di Down, avrebbe voluto sostenere l'esame di maturità a giugno prossimo. Ma gli insegnanti del Liceo Sabin di Bologna ...