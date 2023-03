Simona Ventura, l’annuncio scatena i fan: nessuno se lo aspettava (Di martedì 21 marzo 2023) Personaggi tv. – Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono raccontati ad Elvira Serra in una lunga intervista uscita su «Il Corriere della Sera». La coppia ha ripercorso i momenti salienti della loro storia d’amore. Tutto è iniziato da un libro del giornalista: «Eroi quotidiani». Lui glielo regalò con dedica a una cena da amici nell’ottobre di cinque anni fa, lei il giorno dopo gli mandò un messaggio sul telefonino, dicendo che aveva cominciato a leggerlo e lo trovava intenso (non era vero, ma questo glielo confessò dopo). «Sei un tesoro», la risposta di Terzi, a cui lei replicò con una semplice: «Insomma. Dipende». leggi anche: Simona Ventura, confessione a sorpresa sulla malattia del compagno: le sue parole leggi anche: Giovanni Ciacci, tutti i vip contro di lui: Simona Ventura ... Leggi su tvzap (Di martedì 21 marzo 2023) Personaggi tv. –e Giovanni Terzi si sono raccontati ad Elvira Serra in una lunga intervista uscita su «Il Corriere della Sera». La coppia ha ripercorso i momenti salienti della loro storia d’amore. Tutto è iniziato da un libro del giornalista: «Eroi quotidiani». Lui glielo regalò con dedica a una cena da amici nell’ottobre di cinque anni fa, lei il giorno dopo gli mandò un messaggio sul telefonino, dicendo che aveva cominciato a leggerlo e lo trovava intenso (non era vero, ma questo glielo confessò dopo). «Sei un tesoro», la risposta di Terzi, a cui lei replicò con una semplice: «Insomma. Dipende». leggi anche:, confessione a sorpresa sulla malattia del compagno: le sue parole leggi anche: Giovanni Ciacci, tutti i vip contro di lui:...

