Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano: “Un mese prima di conoscerla era morta la mia prima moglie: mi ha salvato” (Di martedì 21 marzo 2023) Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano. Raccontano dell’imminente matrimonio al Corriere. “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”. Galeotto fu il famoso libro di Terzi: lui glielo regalò con dedica a una cena da amici nell’ottobre di cinque anni fa, lei il giorno dopo gli mandò un messaggio sul telefonino (che aveva chiesto a un’amica) dicendo che aveva cominciato a leggerlo e lo trovava intenso (non era vero, ma questo glielo confessò dopo). Terzi rispose: “Sei un tesoro”. E lei: “Insomma. Dipende”. Sui testimoni, per Giovanni £sarà il ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023)si. Raccontano dell’imminente matrimonio al Corriere. “Avevamo definito le date tre volte. La, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”. Galeotto fu il famoso libro di: lui glielo regalò con dedica a una cena da amici nell’ottobre di cinque anni fa, lei il giorno dopo gli mandò un messaggio sul telefonino (che aveva chiesto a un’amica) dicendo che aveva cominciato a leggerlo e lo trovava intenso (non era vero, ma questo glielo confessò dopo).rispose: “Sei un tesoro”. E lei: “Insomma. Dipende”. Sui testimoni, per£sarà il ...

