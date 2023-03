Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano | ecco quando e dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 marzo 2023) . Laè pronta ad andare all’altare con, dopo che il loro matrimonio è stato rinviato per ben tre volte. Per la cerimonia scelti anche i testimoni dei due futuri sposi, che per l’occasione saranno Marco Di Terlizzi e Paola Perego. Il 2023 si rivela essere l’anno dei “Matrimoni Vip”,oltre a quello dellasi terrà anche la cerimonia di un’altra grande star italiana di fama internazionale: la cantante Laura Pausini. Il matrimonio diDopo anni di relazione, laè pronta a dire “sì” a. Lui è un giornalista, con cui la conduttrice ormai da tempo fa coppia fissa. Le nozze sono state annunciate in prima persona dai due futuri ...