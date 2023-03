Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano: “C’è la data”. E lo scrittore rivela: “Un mese prima di conoscere lei era morta la mia prima moglie” (Di martedì 21 marzo 2023) Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano. O meglio, ci riprovano per la quarta volta perché c’è sempre qualcosa che sembra mettere i bastoni tra le ruote ai loro piani: “Avevamo definito le date tre volte. La prima, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova ondata. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso” fa sapere Terzi intervistato con la compagna dal Corriere della Sera. Tutto quel che al momento si sa delle nozze è che non verranno celebrate a Milano e che i futuri sposi hanno già le idee piuttosto chiare su chi potrebbero essere i loro testimoni. Per il giornalista e scrittore sarà il suo grande amico Marco Di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)si. O meglio, ci riprovano per la quarta volta perché c’è sempre qualcosa che sembra mettere i bastoni tra le ruote ai loro piani: “Avevamo definito le date tre volte. La, scoppiò il Covid. La seconda, ci fu la nuova on. L’anno scorso la guerra. Ora abbiamo definito unanostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso” fa sapereintervistato con la compagna dal Corriere della Sera. Tutto quel che al momento si sa delle nozze è che non verranno celebrate a Milano e che i futuri sposi hanno già le idee piuttosto chiare su chi potrebbero essere i loro testimoni. Per il giornalista esarà il suo grande amico Marco Di ...

