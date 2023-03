Siena, scheletro umano ritrovato in centro città: nuova scoperta archeologica (Di martedì 21 marzo 2023) Siena scheletro umano riscoperto in centro città. Il ritrovamento si è verificato presso via Camollia, di fronte alla Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio. Gli specialisti dichiarano appartenesse ad una donna. Ancora non c’è una datazione esatta, tuttavia verosimilmente questa avrebbe vissuto circa nel 1300. Siena scheletro umano ritrovato in centro città: dove esattamente? A Siena, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)riscoperto in. Il ritrovamento si è verificato presso via Camollia, di fronte alla Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio. Gli specialisti dichiarano appartenesse ad una donna. Ancora non c’è una datazione esatta, tuttavia verosimilmente questa avrebbe vissuto circa nel 1300.in: dove esattamente? A, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... attivaggressiva : ?? SCHELETRO MEDIEVALE DI UNA DONNA SCOPERTO NEL CENTRO STORICO DI SIENA - OKsiena : SCHELETRO MEDIEVALE DI UNA DONNA SCOPERTO NEL CENTRO STORICO DI SIENA - ele_mntry : A Siena hanno appena trovato lo scheletro di una donna un metro sotto la pietra serena in pieno centro CIOÈ RAGA WTF è una roba stranissima - SIENANEWS : Rinvenuto scheletro di una donna in via di Camollia... - rep_firenze : Siena, ritrovato scheletro umano durante i lavori di manutenzione delle rete elettrica e idrica [aggiornamento dell… -