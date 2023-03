Siena | scheletro di donna ritrovato durante lavori stradali Intervento degli archeologi della Soprintendenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... attivaggressiva : ?? SCHELETRO MEDIEVALE DI UNA DONNA SCOPERTO NEL CENTRO STORICO DI SIENA - OKsiena : SCHELETRO MEDIEVALE DI UNA DONNA SCOPERTO NEL CENTRO STORICO DI SIENA - ele_mntry : A Siena hanno appena trovato lo scheletro di una donna un metro sotto la pietra serena in pieno centro CIOÈ RAGA WTF è una roba stranissima - SIENANEWS : Rinvenuto scheletro di una donna in via di Camollia... - rep_firenze : Siena, ritrovato scheletro umano durante i lavori di manutenzione delle rete elettrica e idrica [aggiornamento dell… -

Il ritrovamento in via Camollia davanti alla Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio. Gli specialisti:ancora non databile con esattezza, ma si tratterebbe di una donna che ha vissuto intorno al 1300Lodi una donna è stato ritrovato stamani in via Camollia, nel centro storico di. La scoperta è avvenuta durante i lavori di scavo da parte di Enel per l'installazione di una serie di ...Immediato l'intervento degli specialisti della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di, Grosseto e Arezzo. Secondo una prima ricostruzione lorinvenuto a ...

Siena, scheletro di una donna trovato in centro LA NAZIONE

nel centro storico di Siena nel corso dei lavori di manutenzione della rete idrica ed elettrica. Un vecchio scheletro umano, presumibilmente femminile, è stato rinvenuto, in via Camollia, di fronte ...Il reperto è situato a meno di un metro di profondità. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e personale della ...