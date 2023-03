Sicurezza - Un TGX con tutti gli Adas

Leggi su quattroruote

(Di martedì 21 marzo 2023) Per molte aziende l'adozione di sistemi di ausilio alla guida o diè ancora interpretata come un costo di cui, al momento dell'acquisizione del veicolo, si rinuncia facilmente. Questo nonostante le tecnologie rese disponibili, almeno a richiesta, da parte dei costruttori di veicoli industriali, possano contribuire a ridurre i rischi e i costi derivanti da incidenti. La MAN ha recentemente integrato la propria gamma die altri sistemi di miglioramento dell'efficienza e, per promuoverne l'adozione, accanto ad altre attività di sensibilizzazione e formazione del personale delle aziende, ha immatricolato in Italia un trattore TGX equipaggiato congli apparati in listino, la cui presenza a bordo viene enfatizzata, anche a beneficio degli utenti vulnerabili della strada, da una livrea specifica. La più evidente ...