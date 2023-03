Sicurezza stradale | Bignami | almeno 12 ore di pratica per la patente di guida

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Obiettivo: migliorare le tecniche di soccorso a persone bloccate in auto per un incidente stradale. A #Fermo simul… - news_ferrara : PANATHLON: convivio dedicato alla sicurezza stradale - masemorissi : RT @TheRipp69062828: > sindacati stessi) che li rendono inutili 3) Decreti sicurezza (governo Conte 1) mai toccati dal Pd e dai successivi… - squalorossogp : RT @uzapelloni: Al @FORUMAutoMotive si parla di sicurezza stradale e di nuovo codice con il viceministro #Bignami L’impegno del governo per… - Tengu86 : RT @TheRipp69062828: > sindacati stessi) che li rendono inutili 3) Decreti sicurezza (governo Conte 1) mai toccati dal Pd e dai successivi… -

Leggi Anche Ue: patente di plastica addio, la nuova licenza di guida sarà digitale sul telefono - Al volante già a 17 anni Obiettivo salvare vite umane 'Ci sono interlocuzioni con le imprese - ha ...Nelle ultime due settimane le pattuglie della Polizia locale della Bassa Romagna, per garantire laurbana e, hanno svolto servizi di controllo anche con personale dotato di auto senza insegne. Diverse sono state le infrazioni rilevate e di conseguenza le persone denunciate. Sulla ...Nelle ultime due settimane le pattuglie della Polizia locale della Bassa Romagna, per garantire laurbana e, hanno svolto servizi di controllo anche con personale dotato di auto senza insegne. Diverse sono state le infrazioni rilevate e di conseguenza le persone denunciate.

Sicurezza stradale, Bignami: almeno 12 ore di pratica per patente di guida TGCOM

L'Upi ha infatti potuto valutare per la prima volta quasi 600 singole misure infrastrutturali che hanno avuto un impatto positivo sulla sicurezza stradale. Dall'analisi emerge che «gli incidenti gravi ...E' fondamentale mantenere le distanze di sicurezza e non invadere mai la strada durante la corsa", le dichiarazioni degli organizzatori. Solo per pura coincidenza non è sopraggiunta la tragedia: sia l ...