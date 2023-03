Siccità: P.Chigi, commissario ad hoc fino al 31 dicembre (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Cabina di regia per accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, un commissario nazionale fino al 31 dicembre 2023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze. È quanto deciso al termine della cabina di regia sulla crisi idrica convocata oggi a Palazzo Chigi e presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Presenti anche i ministri Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci, Roberto Calderoli, il viceministro Vannia Gava, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli. In particolare, spiega una nota di Palazzo Chigi, il commissario potrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Cabina di regia per accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, unnazionaleal 312023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze. È quanto deciso al termine della cabina di regia sulla crisi idrica convocata oggi a Palazzoe presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Presenti anche i ministri Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci, Roberto Calderoli, il viceministro Vannia Gava, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli. In particolare, spiega una nota di Palazzo, ilpotrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi ...

