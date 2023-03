Siccità, la soluzione del governo: commissario straordinario (il nome ancora non c’è) e accelerazione dei lavori della cabina di regia (Di martedì 21 marzo 2023) Subito un commissario straordinario, contestualmente l’accelerazione dei lavori della cabina di regia: è questa la soluzione del governo Meloni alla crisi idrica che sta mettendo in ginocchio varie parti d’Italia. La decisione è sta comunicata al termine della riunione convocata a Palazzo Chigi e presieduta da Matteo Salvini in qualità di vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture. I contenuti delle scelte sono stati resi noti con un comunicato stampa, in cui si parla di “cabina di regia per accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, un commissario nazionale fino al 31 dicembre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Subito un, contestualmente l’deidi: è questa ladelMeloni alla crisi idrica che sta mettendo in ginocchio varie parti d’Italia. La decisione è sta comunicata al termineriunione convocata a Palazzo Chigi e presieduta da Matteo Salvini in qualità di vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture. I contenuti delle scelte sono stati resi noti con un comunicato stampa, in cui si parla di “diper accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, unnazionale fino al 31 dicembre ...

