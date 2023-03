Siccità, cabina regia e commissario straordinario fino a 31 dicembre (Di martedì 21 marzo 2023) cabina di regia per accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, un commissario nazionale fino al 31 dicembre 2023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze. È quanto deciso al termine della cabina di regia sulla crisi idrica convocata oggi a Palazzo Chigi e presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Presenti anche i ministri Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci, Roberto Calderoli, il Viceministro Vannia Gava, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli.In particolare, spiega Palazzo Chigi, il commissario potrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 marzo 2023)diper accelerare e coordinare la pianificazione degli interventi infrastrutturali di medio e lungo periodo e, nel breve periodo, unnazionaleal 312023, con un incarico rinnovabile e con un perimetro molto circostanziato di competenze. È quanto deciso al termine delladisulla crisi idrica convocata oggi a Palazzo Chigi e presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Presenti anche i ministri Francesco Lollobrigida, Nello Musumeci, Roberto Calderoli, il Viceministro Vannia Gava, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli.In particolare, spiega Palazzo Chigi, ilpotrà agire sulle aree territoriali a rischio elevato e potrà sbloccare interventi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Sistema infrastrutturale, sviluppo dei trasporti e sicurezza sui cantieri al centro degli impegni di oggi in Piemon… - pensivin : RT @mims_gov: #siccità il vicepremier e ministro @matteosalvinimi presiede la cabina di regia a @Palazzo_Chigi. Si lavora per ridurre sprec… - LeoBanchi : RT @CeresaRaffaele: Arriva dall'Argentina la notizia più preoccupante, il paese sta vivendo la più grande siccità della storia mettendo in… - geascanca : Adesso abbiamo un commissario straordinario per la siccità, con una cabina di regia fino al 31 dicembre. Perché, ce… - LailaSimoncelli : RT @Radio1Rai: ??#Siccità Una cabina di regia per la pianificazione degli interventi di medio e lungo periodo e un commissario nazionale fin… -

Siccità: P.Chigi, commissario ad hoc fino al 31 dicembre È quanto deciso al termine della cabina di regia sulla crisi idrica convocata oggi a Palazzo Chigi e presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Presenti anche i ministri ... Quanto rischia l'Italia dalla peggiore siccità degli ultimi 70 anni ...realtà la nottata non passerà anzi rischia di andare peggio visto che i nostri periodi di siccità ... Oggi il governo nella cabina di regia tra ministeri competenti mette sul piatto 7,8 miliardi ... Giornata mondiale Acqua, emergenza vera ...serra rientrano tra i cinque problemi ambientali che preoccupano di più le persone con almeno 14 anni Resta intanto in primo piano sul tavolo del Governo anche il tema della siccità. Dopo la cabina ... È quanto deciso al termine delladi regia sulla crisi idrica convocata oggi a Palazzo Chigi e presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. Presenti anche i ministri ......realtà la nottata non passerà anzi rischia di andare peggio visto che i nostri periodi di... Oggi il governo nelladi regia tra ministeri competenti mette sul piatto 7,8 miliardi ......serra rientrano tra i cinque problemi ambientali che preoccupano di più le persone con almeno 14 anni Resta intanto in primo piano sul tavolo del Governo anche il tema della. Dopo la... Emergenza siccità: oggi la Cabina di regia. Manca acqua per cittadini e agricoltura TGLA7