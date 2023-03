Sicario film su Rai 4: trama, cast e finale del thriller 2015 di Denis Villeneuve (Di martedì 21 marzo 2023) Sicario film su Rai 4 di Denis Villeneuve Stasera su Rai 4 va in onda “Sicario” film 2015 diretto da Denis Villeneuve. Azione, questioni morali e bisogni umani si intrecciano nel thriller d’azione scritto da Taylor Sheridan che si addentra nella frastagliata linea di confine tra Stati Uniti e Messico, fra traffico, terrorismo, immigrazione illegale, corruzione e violenza. Il film è stato selezionato per competere alla Palma D’Oro di Cannes ed è statp nominato ai Bafta e agli Oscar. Il sequel si chiama “Day of the Soldato” (2018), mentre il capitolo “Capos” è in fase di sviluppo. A seguire, il cast, la trama di Sicaro e il ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 21 marzo 2023)su Rai 4 diStasera su Rai 4 va in onda “diretto da. Azione, questioni morali e bisogni umani si intrecciano neld’azione scritto da Taylor Sheridan che si addentra nella frastagliata linea di confine tra Stati Uniti e Messico, fra traffico, terrorismo, immigrazione illegale, corruzione e violenza. Ilè stato selezionato per competere alla Palma D’Oro di Cannes ed è statp nominato ai Bafta e agli Oscar. Il sequel si chiama “Day of the Soldato” (2018), mentre il capitolo “Capos” è in fase di sviluppo. A seguire, il, ladi Sicaro e il ...

