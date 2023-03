Siae-Meta, i danni economici del mancato accordo (Di martedì 21 marzo 2023) Il blocco del repertorio delle canzoni degli artisti gestiti da Siae genera un problema per l'industria discografica, che da Facebook e Instagram nel 2022 ha guadagnato circa 20 milioni. Problemi anche per influencer e creator Leggi su wired (Di martedì 21 marzo 2023) Il blocco del repertorio delle canzoni degli artisti gestiti dagenera un problema per l'industria discografica, che da Facebook e Instagram nel 2022 ha guadagnato circa 20 milioni. Problemi anche per influencer e creator

