Si fa presto a dire chatbot: tutte le tipologie sviluppate (Di martedì 21 marzo 2023) Due macro-categorie che contengono al loro interno molteplici sfaccettature. Spesso e volentieri, quando si parla di chatbot si fa riferimento a quei sistema di risposta automatizzata utilizzati dalle aziende per fornire un immediato supporto ai clienti-consumatori. Ma il mondo delle tipologie di chatbot è molto più ampio e permette di avere a disposizioni funzionalità differenti in base alle singole esigenze. E con il continuo sviluppo dell'intelligenza artificiale, sono state realizzate numerose valide alternative in grado di fornire servizi differenti. LEGGI ANCHE > Guardate com'eri, guardate come sei: l'evoluzione dei bot Innanzitutto, partiamo dalla definizione: il chatbot è una applicazione software in grado di simulare conversazioni molto simili (ma non del tutto) alle interazioni tra esseri umani, con la ...

