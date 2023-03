Si aggravano le condizioni di Cospito, crisi cardiaca seria. Il legale: “Stava morendo…” (Di martedì 21 marzo 2023) Cospito condizioni gravi, i medici lo salvano da una brutta crisi cardiaca. Ora la situazione è stazionaria e sembra sia tornata verso la normalità,, ma le sue condizioni non sono buone, anche perché l’anarchico Alfredo Cospito, in carcere ad Opera, non ha smesso lo sciopero della fame che porta avanti da ottobre per protestare contro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)gravi, i medici lo salvano da una brutta. Ora la situazione è stazionaria e sembra sia tornata verso la normalità,, ma le suenon sono buone, anche perché l’anarchico Alfredo, in carcere ad Opera, non ha smesso lo sciopero della fame che porta avanti da ottobre per protestare contro ... TAG24.

