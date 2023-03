Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Sì a cariche e professioni al femminile, no allo Schwa. L’Accademia della Crusca fa chiarezza - Pilipo83 : RT @Frab451: L'Accademia della Crusca dice anche 'uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile' Infat… - Frab451 : L'Accademia della Crusca dice anche 'uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femmi… - L_Luca0 : 'radicalizzazione legata a mode culturali', esempio citato: i femminili di cariche e professioni. Signora mia che r… - MicolZhaira : Le autorità cariche professioni tutti quelli e quelle da me interpellati ed interpellata negli ultimi due anni, io… -

Mentre la Crusca invita la Cassazione a fare "uso largo e senza esitazioni dei nomi di cariche e professioni volte al femminile". Pertanto, in base all'applicazione delle normali regole di grammatica ... Evitare le reduplicazioni Evitare l'articolo davanti ai cognomi di donne Esclusione dei segni eterodossi e conservazione del maschile non marcato Uso dei nomi di cariche e professioni declinati al femminile

Sì a cariche e professioni al femminile, no allo Schwa. L’Accademia della Crusca fa chiarezza Orizzonte Scuola

L’Accademia della Crusca ha dato alcune regole sull’uso della lingua da usare in un contesto giuridico per evitare la prevaricazione del ...Per un linguaggio più inclusivo consiglia di declinare i nomi delle professioni e di non usare l'articolo davanti ai nomi. Ma suggerisce di non usare asterischi e schwa ...