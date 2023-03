Shazam! Furia degli dei uscirà in digitale prima del previsto a causa del flop? (Di martedì 21 marzo 2023) Contrariamente alle precedenti finestre d'uscita, il film con Zachary Levi arriverà on demand prima del previsto. Dopo le recensioni non proprio eccellenti e un weekend d'esordio deludente al box-office, sembra che Shazam! Furia degli dei potrebbe arrivare sulle piattaforme digitali prima del previsto. Secondo la pagina del film su Prime Video, il seguito interpretato da Zachary Levi sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 17 aprile. Ciò significa che il film avrà un'esclusiva di un mese soltanto nelle sale prima di approdare sulle piattaforme digitali, un periodo più breve rispetto alle più recenti finestre di proiezione da quando hanno riaperto le sale cinematografiche dopo la pandemia. Eppure, la Warner Bros. aveva prestato maggior attenzione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023) Contrariamente alle precedenti finestre d'uscita, il film con Zachary Levi arriverà on demanddel. Dopo le recensioni non proprio eccellenti e un weekend d'esordio deludente al box-office, sembra chedei potrebbe arrivare sulle piattaforme digitalidel. Secondo la pagina del film su Prime Video, il seguito interpretato da Zachary Levi sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 17 aprile. Ciò significa che il film avrà un'esclusiva di un mese soltanto nelle saledi approdare sulle piattaforme digitali, un periodo più breve rispetto alle più recenti finestre di proiezione da quando hanno riaperto le sale cinematografiche dopo la pandemia. Eppure, la Warner Bros. aveva prestato maggior attenzione ...

