Shazam 2 | il flop del cinecomic è tutta colpa di Dwayne Johnson?

(Di martedì 21 marzo 2023) Secondo le ultime rivelazioniavrebbe ostacolato il futuro dinell'universo cinematografico DC. Ora che i dati hanno confermato il pesanteal botteghino di! Furia degli dei, un nuovo report sosterrebbe che buona parte dellasarebbe die dei suoi vecchi piani per Black Adam alla DC. A sganciare l'accusa è The Wrap, che attribuisce parte delladel fallimento di2 a, in quanto la star di Black Adam avrebbe posto il veto a idee che avrebbero visto il cameo dellodi Zachary Levi nella scena post-credit di Black Adam e l'apparizione di personaggi della Justice Society nella scena ...

E voi, quanto pensate abbia influito tutto ciò sui pessimi risultati del film Fatecelo sapere nei commenti! Il regista David F. Sandberg, intanto, ha ha commentato ironicamente il flop di Shazam: ...Un arrendevole David F Sandberg ha commentato la pessima performance di Shazam: Furia degli Dei al box office globale.