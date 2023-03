Shawn Mendes: «Essere autentici non significa solo dire la verità» (Di martedì 21 marzo 2023) Shawn Mendes ha sempre amato definirsi una persona normale che ama fare musica, infatti ha dichiarato in più di un'occasione di non sapere cosa avrebbe fatto nella vita se non fosse diventato un cantante. La sua intenzione di intraprendere tale strada gli era così chiara da indurlo a condividere immediatamente con il pubblico i primi flirt con questo genere di arte. Lo ha fatto nel 2013 tramite i social media, in particolare attraverso l'applicazione video Vine. Internet è stato il primo palcoscenico a disposizione di quella che oggi è una star internazionale, confermando così l'archetipo del "sogno americano" della Generazione Z. In seguito sono arrivati quattro album in studio, tour internazionali, riconoscimenti a non finire e persino un documentario su Netflix in cui si analizzano le ragioni del suo successo. Il tempo, però, detta legge e quasi un ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 marzo 2023)ha sempre amato definirsi una persona normale che ama fare musica, infatti ha dichiarato in più di un'occasione di non sapere cosa avrebbe fatto nella vita se non fosse diventato un cantante. La sua intenzione di intraprendere tale strada gli era così chiara da indurlo a condividere immediatamente con il pubblico i primi flirt con questo genere di arte. Lo ha fatto nel 2013 tramite i social media, in particolare attraverso l'applicazione video Vine. Internet è stato il primo palcoscenico a disposizione di quella che oggi è una star internazionale, confermando così l'archetipo del "sogno americano" della Generazione Z. In seguito sono arrivati quattro album in studio, tour internazionali, riconoscimenti a non finire e persino un documentario su Netflix in cui si analizzano le ragioni del suo successo. Il tempo, però, detta legge e quasi un ...

