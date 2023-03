“Sex & The City” e Flores Cocteles: il nuovo appuntamento in stile newyorkese (Di martedì 21 marzo 2023) Un nuovo appuntamento che coniuga drink, buon cibo, moda e cinema. Flores Cocteles omaggia Sex & The City all’insegna di un’imperdibile serata in pieno stile newyorkese Prendi un drink rosa sensuale e profumato, mettici accanto una collezione intera di Manolo Blahnik, splendidi vestiti di seta, locali chic, lo skyline di New York, l’amicizia tra quattro donne e il sesso raccontato senza filtri: così la serie Sex and the City, in onda dal 1998 al 2004, ha rilanciato il Cosmopolitan, iconico cocktail creato a fine Anni ‘80. Perché ne parliamo? Perché c’è una novità a Milano: dopo la serata dedicata a French 75 e Casablanca, martedì 28 marzo al Flores Cócteles di via Melloni 9 va in scena una One Night tematica ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 marzo 2023) Unche coniuga drink, buon cibo, moda e cinema.omaggia Sex; Theall’insegna di un’imperdibile serata in pienoPrendi un drink rosa sensuale e profumato, mettici accanto una collezione intera di Manolo Blahnik, splendidi vestiti di seta, locali chic, lo skyline di New York, l’amicizia tra quattro donne e il sesso raccontato senza filtri: così la serie Sex and the, in onda dal 1998 al 2004, ha rilanciato il Cosmopolitan, iconico cocktail creato a fine Anni ‘80. Perché ne parliamo? Perché c’è una novità a Milano: dopo la serata dedicata a French 75 e Casablanca, martedì 28 marzo alCócteles di via Melloni 9 va in scena una One Night tematica ...

