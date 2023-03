Settimana della prevenzione oncologica: torna al Ferraioli di Napoli “A Tavola con la Lilt” (Di martedì 21 marzo 2023) Uno show coking con degustazione di pietanza della sana e corretta alimentazione, protagonista l’olio d’oliva extravergine. torna, in occasione della Settimana Nazionale della prevenzione oncologica l’appuntamento annuale “A Tavola con la Lilt, promosso dalla sezione napoletana dell’ente di volontariato oncologico e dall’Istituto alberghiero napoletano “A. E. Ferraioli” di Napoli. Dunque un incontro-confronto conviviale con docenti e alunni sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita. Come ogni anno, tema della campagna di sensibilizzazione è la sana alimentazione e, da sempre, il simbolo scelto da Lilt è l’olio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) Uno show coking con degustazione di pietanzasana e corretta alimentazione, protagonista l’olio d’oliva extravergine., in occasioneNazionalel’appuntamento annuale “Acon la, promosso dalla sezione napoletana dell’ente di volontariato oncologico e dall’Istituto alberghiero napoletano “A. E.” di. Dunque un incontro-confronto conviviale con docenti e alunni sull’importanzae dei corretti stili di vita. Come ogni anno, temacampagna di sensibilizzazione è la sana alimentazione e, da sempre, il simbolo scelto daè l’olio ...

