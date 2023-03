Settimana Coppi e Bartali 2023 | Remi Cavagna sorprende tutti a Riccione Sesto Scaroni

(Di martedì 21 marzo 2023) Colpaccio francese in quel di: prima tappa dellache vede vincere in solitaria un super, scattato a circa 50 chilometri dal traguardo e giunto in solitaria. Per lui tappa e maglia, torna a vincere una corsa in linea (lui uomo da cronometro) a circa tre anni di distanza dall’ultima. Fuga a cinque nella prima fase di gara, all’attacco gli italiani Alessandro Fancellu (Eolo-Kometa), Marco Murgano (Team Corratec) e Gabriele Petrelli (Team Technipes), con il belga Lennert Teugels (Bingoal WB) ed il colombiano Didier Merchan (GW Shimano-Sidermec). Margine massimo che è arrivato anche oltre i 6?, salvo poi diminuire nelle fasi più importanti di gara. A circa 50 chilometri dall’arrivo ottima azione in discesa di...

Coppi e Bartali 2023, tappe e percorso della gara ciclistica da Riccione a Carpi il Resto del Carlino

Colpaccio francese in quel di Riccione: prima tappa della Settimana Coppi e Bartali che vede vincere in solitaria un super Remi Cavagna, scattato a circa 50 chilometri dal traguardo e giunto in ...