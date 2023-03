Serie TV | le domande che ci hanno tormentato | da chi ha sparato a J R a chi ha ucciso Laura Palmer

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 marzo 2023) Dal 21 marzo del 1980 a oggi, ripercorriamo alcuni dei più riusciti interrogativi-tormentoni sulleTV. Da Dallas a Twin Peaks, da Il trono di spade a The Walking Dead, i finali più riusciti per scatenare la curiosità e la fantasia del pubblico. Alcuni lo ricordano, altri possono solo immaginarlo: un mondo senza internet. Le comunicazioni internazionali sono già complicate, perché passano per il telefono. Figuriamoci quelle intercontinentali. Ed è in questo clima, quando la primaTV made in USA ad aver conquistato le case degli italiani lascia tutti con un cliffhanger esplosivo, che nasce il primo interrogativo-tormentone: chi haa J.R.? Il 21 marzo del 1980 Dallas si chiude con un colpo di scena destinato a fare storia: qualcuno haa J.R. Ewing (Larry Hagman), il cattivo preferito dal ...