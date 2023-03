Serie A, si ragiona sull’acquisto di Dazn (Di martedì 21 marzo 2023) La Lega Serie A potrebbe decidere di acquistare l’emittente televisiva streaming Dazn. Tutti i dettagli sull’ipotesi Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha parlato al Corriere della Sera della situazione legata ai diritti televisivi per il massimo campionato italiano. LE PAROLE – «Comprare Sky? È una delle ipotesi che ci è stata raccontata ma sarà l’assemblea a decidere. Tra le idee suggestive ricevute c’è anche quella di acquisire altre piattaforme, come Dazn, da utilizzare per trasmettere il canale della Lega». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) La LegaA potrebbe decidere di acquistare l’emittente televisiva streaming. Tutti i dettagli sull’ipotesi Luigi De Siervo, amministratore delegato della LegaA, ha parlato al Corriere della Sera della situazione legata ai diritti televisivi per il massimo campionato italiano. LE PAROLE – «Comprare Sky? È una delle ipotesi che ci è stata raccontata ma sarà l’assemblea a decidere. Tra le idee suggestive ricevute c’è anche quella di acquisire altre piattaforme, come, da utilizzare per trasmettere il canale della Lega». L'articolo proviene da Calcio News 24.

