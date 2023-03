Serie A | Salernitana-Inter anticipata a venerdì 7 | anticipata anche Inter-Monza

Leggi su intermagazine

(Di martedì 21 marzo 2023) LaA ha ufficializzato gli orari delle partite dopo in vista dei quarti di Champions League: gli orari dell’La LegaA ha comunicato i nuovi orari delle partite tenendo conto degli impegni europee delle squadre., inizialmente in programma per sabato 8 aprile è stata7 con calcio di inizio alle ore 17:00. Stesso destino perche si giocherà sabato 15 aprile alle ore 20:45. Inoltre, la Lega ha comunicato gli orari e i giorni delle partite della 31esima e della 32esima giornata. Nella prima la squadra di Inzaghi sarà impegnata in casa dell’Empoli domenica 23 aprile alle ore 12:30. Sempre di domenica ...