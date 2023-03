Serie A, le sfide in tv dal 30° al 32° turno: Inter sempre su Sky (Di martedì 21 marzo 2023) La Lega Serie A ha pubblicato gli anticipi, i posticipi e la programmazione televisiva delle partite di campionato che si disputeranno tra il 30° e il 32° turno. Restano escluse le ultime sei giornate di Serie A, la cui programmazione sarà definita anche sulla base dei traguardi ancora in palio per i club tra lotta L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) La LegaA ha pubblicato gli anticipi, i posticipi e la programmazione televisiva delle partite di campionato che si disputeranno tra il 30° e il 32°. Restano escluse le ultime sei giornate diA, la cui programmazione sarà definita anche sulla base dei traguardi ancora in palio per i club tra lotta L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - CalcioFinanza : #SerieA, anticipi, posticipi e le sfide in tv dal 30° al 32° turno: #Inter sempre su #Sky - romanewseu : Dalla Sampdoria al Milan: le sette sfide di Aprile che indirizzano la stagione della Roma tra Serie A ed Europa Lea… - AngeloGrazio : RT @SNavaTweet: ??La #Juve ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'#Inter senza subire alcun gol per la prima volta dal 19… - sa_ambro : RT @SNavaTweet: ??La #Juve ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'#Inter senza subire alcun gol per la prima volta dal 19… -