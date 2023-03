Serie A | il giudice sportivo | due giornate a D’Ambrosio | una a Cristante e Marusic

Leggi su sportface

(Di martedì 21 marzo 2023) IldellaA, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto duedi squalifica a Danilodell’Inter e una a Leandro Paredes della Juve, entrambi espulsi al termine del derby d’Italia di domenica a San Siro. Una giornata a testa è invece la sanzione decisa per i romanisti Roger Ibanez e Bryane il laziale Adam, destinatari di un rosso nel derby dell’Olimpico. In particolare l’azzurro e il montenegrino erano stati espulsi nella rissa nell’immediato post gara. Nessun provvedimento per il diverbio tra il tecnico romanista, Mourinho, e il presidente laziale, Lotito avvenuto nel corridoio degli spogliatoi. SportFace.