Serie A, De Siervo: “Contro pirateria servono leggi come per pedopornografia” (Di martedì 21 marzo 2023) “Con le leggi attuali occorrono 15 giorni, invece, come succede per la pedopornografia, il segnale dovrebbe essere cancellato in un quarto d’ora“. Lo ha detto Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, parlando delle misure da prendere per contrastare la pirateria nel settore calcistico. “Stiamo attraversando un momento delicato – ha affermato in un’intervista ai microfoni del “Corriere della Sera” -. Da un lato abbiamo ottenuto di avere minori vincoli nella vendita dei diritti tv, con la facoltà di allungare i contratti da tre a cinque anni. Dall’altro stiamo aspettando il provvedimento Contro la pirateria, la piaga che depotenzia il nostro calcio. L’attività illegale, gestita secondo le indagini da camorra e mafia, ha causato una ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) “Con leattuali occorrono 15 giorni, invece,succede per la, il segnale dovrebbe essere cancellato in un quarto d’ora“. Lo ha detto Luigi De, amministratore delegato della LegaA, parlando delle misure da prendere per contrastare lanel settore calcistico. “Stiamo attraversando un momento delicato – ha affermato in un’intervista ai microfoni del “Corriere della Sera” -. Da un lato abbiamo ottenuto di avere minori vincoli nella vendita dei diritti tv, con la facoltà di allungare i contratti da tre a cinque anni. Dall’altro stiamo aspettando il provvedimentola, la piaga che depotenzia il nostro calcio. L’attività illegale, gestita secondo le indagini da camorra e mafia, ha causato una ...

