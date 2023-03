Serie A da record: non succedeva da anni ma non l’ha notato nessuno (Di martedì 21 marzo 2023) La Serie A ha regalato grandi emozioni in questa stagione e la corsa del Napoli è stata sensazionale con i campioni che sono ancora diversi. Il popolo napoletano è di sicuro uno di quelli maggiormente scaramantici che possano esistere, ma ormai sono pronti per la festa. La squadra di Spalletti, tecnico che poteva venire alla Juventus, ha dominato il campionato e ora c’è solo da capire quando ci sarà la matematica. 19 punti di vantaggio sulla Lazio sono un divario impossibile da perdere e dunque per il quarto anno consecutivo avremo una squadra diversa che ha vinto il campionato, un record? Serie A logo (Fonte: LaPresse)Le nuove generazioni sono state abituate al dominio della Juventus dei nove titoli consecutivi, dunque in un certo senso fa anche piacere vedere come ora ci sia un po’ di alternanza al vertice. I bianconeri chiusero il ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 marzo 2023) LaA ha regalato grandi emozioni in questa stagione e la corsa del Napoli è stata sensazionale con i campioni che sono ancora diversi. Il popolo napoletano è di sicuro uno di quelli maggiormente scaramantici che possano esistere, ma ormai sono pronti per la festa. La squadra di Spalletti, tecnico che poteva venire alla Juventus, ha dominato il campionato e ora c’è solo da capire quando ci sarà la matematica. 19 punti di vantaggio sulla Lazio sono un divario impossibile da perdere e dunque per il quarto anno consecutivo avremo una squadra diversa che ha vinto il campionato, unA logo (Fonte: LaPresse)Le nuove generazioni sono state abituate al dominio della Juventus dei nove titoli consecutivi, dunque in un certo senso fa anche piacere vedere come ora ci sia un po’ di alternanza al vertice. I bianconeri chiusero il ...

